Певица Кэти Перри рассказала о своей подготовке к полету в космос 14 апреля

14 апреля невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри и еще четыре их спутницы совершат 11-минутный полет в космос. Женский экипаж рассказал журналистам, как готовился к миссии и что взял с собой. Подробности – в материале Москвы 24.

Первый с 1963 года женский экипаж

Фото: x.com/Blue Origin

14 апреля в 16:30 по московскому времени состоится космическая миссия, в которой примет участие невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес. Полет спонсировала компания бизнесмена, а его возлюбленная руководила организацией и подбором попутчиц. Сформирован исключительно женский экипаж – впервые после одиночного полета в космос советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.

Санчес пригласила в команду певицу Кэти Перри, экс-инженера NАSА Аишу Боу, кинопродюсера Керианн Флинн, телеведущую Гейл Кинг и правозащитницу Аманду Нгуен. Лорен заверила журналистов, что ее спутницы смогут увлекательно поделиться впечатлениями от полета и повысят интерес молодежи к освоению космоса. Кроме того, Санчес уверена, что женщины должны занимать более весомое место в космонавтике.

Известно, что дамы отправятся на ракете Blue Origin, полет продлится около 11 минут. Корабль достигнет линии Кармана – она считается условной границей между атмосферой Земли и внешним космосом, но на орбиту выходить не будет. К тому же управление ракетой будет автоматическим, так что женщинам не придется отвлекаться на приборы. Участницы будут наслаждаться ощущением невесомости и видами Земли в иллюминаторе, после чего корабль пойдет на снижение.

"Космос станет гламурным"

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

2 апреля команда в полном составе предстала на обложке журнала Elle и рассказала о подготовке к миссии. Певица Кэти Перри сообщила, что возьмет с собой "что-то живое, чтобы напоминать, насколько драгоценна Земля". Кроме того, исполнительница и ее коллеги планируют отправиться в полет при полном параде, с макияжем, чтобы сделать космос "гламурным".

"Если бы я могла взять с собой всю косметичку, я бы это сделала", – заявила Кэти.

Супруга Орландо Блума добавила, что своим полетом она хочет вдохновить их общую дочь, четырехлетнюю Дейзи.





Кэти Перри певица Чтобы показать ей, что любой человек может исполнить свою мечту – независимо от происхождения, этнической принадлежности, экономического положения или уровня образования. Она уже такая большая мечтательница, а ей всего четыре года. Но также я делаю это ради всего следующего поколения.

Лорен Санчес также отметила, что члены экипажа полетят с наращенными ресницами. Правда, на каждой из женщин будет не самый гламурный атрибут – специальные подгузники для невесомости.

Во Всемирный день авиации и космонавтики Кэти Перри и Лорен Санчес продемонстрировали в соцсетях стильные костюмы для полета – синие комбинезоны из огнестойкого эластичного неопрена, подчеркивающие все изгибы тела. К слову, по данным СМИ, Санчес участвовала в их разработке, желая сделать наряды сексуальными.

Ранее, 5 апреля, Лорен отдала дань памяти Валентине Терешковой, когда появилась вместе с возлюбленным на церемонии вручения премии Breakthrough Prize. Мероприятие, посвященное величайшим достижениям в области науки и технологий, также называют балом миллиардеров. Лорен дополнила ярко-красное платье-комбинацию клатчем в виде матрешки-космонавта, у которой на шлеме красовалась надпись "1963 год".