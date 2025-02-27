Певица Кэти Перри и невеста Джеффа Безоса полетят к границе космоса в миссии Blue Origin

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Американская певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес войдут в экипаж 11-го запуска суборбитального корабля New Shepard, который будет состоять только из женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на космическую компанию Безоса Blue Origin.

"Сегодня Blue Origin объявила о шести людях, которые полетят в миссии NS-31. В состав экипажа входят Аиша Боу, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Боу и Нгуен работают исследователями в области аэрокосмонавтики. Кинг, которой 70 лет, является телеведущей канала CBS, а Флинн, в свою очередь, кинопродюсер.

Ранее космический корабль New Shepard, на борту которого находился экипаж из шести туристов из США и Канады, совершил полет в космос, стартовав с космодрома в Техасе. Всего полет продлился примерно 11 минут. После того как носитель разогнался вертикально в течение 110 секунд, от него отделился спускаемый аппарат.

Капсула с космическими туристами провела на высшей точке полета около трех минут. После этого она, используя парашютную систему, совершила мягкую посадку.