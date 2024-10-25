Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году

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Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace в 2027 году отправит в космос двух туристов, пишет South China Morning Post.

Уточняется, что стоимость билетов составила 1,5 миллиона юаней, или 210 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей), за каждый, торги состоялись в прямом эфире в одном из интернет-магазинов КНР. Само путешествие продлится около 12 минут, за это время туристы испытают около 5 минут невесомости.

Дополнительный тираж билетов, добавили в компании, планируют продать в ноябре.

Тем временем Россия также планирует запустить в космос туристов. Ожидается, что двое человек вместе с профессиональным космонавтом полетят на МКС во второй половине 2025 года.

