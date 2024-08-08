РФ отправит туристическую миссию на МКС во второй половине 2025 года

Фото: roscosmos.ru

Россия планирует отправить туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) во второй половине 2025 года, говорится в сообщении на сайте компании "Главкосмос", которая является оператором таких полетов.

Корабль рассчитан на двух туристов, еще одно место займет профессиональный космонавт. Перед полетом туристы пройдут 10 месяцев подготовки.

Местом запуска указывается космодром Байконур в Казахстане. Длительность полета до МКС составит около 3 часов, а весь период пребывания на станции – 10 дней. В экспедицию включено также возвращение на Землю и послеполетная реабилитация.

Ранее ученые обнаружили несколько лунных пещер, которые в будущем могли бы стать базой для проживания человека. Одним из таких мест называется яма в Море Спокойствия, которая ведет к пещере шириной в 45 и длиной в 77 метров.

