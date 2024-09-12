12 сентября, 20:48Наука
Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос
Выход начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (13:12 по московскому времени. – Прим. ред.), астронавты надели специальные скафандры, разработанные SpaceX.
Всего в экипаж вошли четверо космонавтов. Миссия Polaris Dawn продлится пять дней. За это время экипаж направится на околоземную орбиту, где впервые в истории непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос. Это должно произойти на третий день полета.
Накануне в 19:23 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" совершила старт с площадки № 31 "Восток" космодрома Байконур. Старт ракеты приурочен к 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс", который входит в "Роскосмос", и 650-летию города Кирова, так как соответствующие изображения нанесены на внешнюю поверхность ракеты.
Уже в 22:32 корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это была 194-я стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" с 1967 года, в том числе 92-я стыковка к МКС.
Четыре туриста совершили первый в истории выход в открытый космос