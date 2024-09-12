Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос

Командир Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис, входящие в состав экипажа корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, стали первыми непрофессиональными астронавтами, вышедшими в открытый космос. Об этом сообщила компания SpaceX на своей странице в соцсети X.

Выход начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (13:12 по московскому времени. – Прим. ред.), астронавты надели специальные скафандры, разработанные SpaceX.

Всего в экипаж вошли четверо космонавтов. Миссия Polaris Dawn продлится пять дней. За это время экипаж направится на околоземную орбиту, где впервые в истории непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос. Это должно произойти на третий день полета.

Накануне в 19:23 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" совершила старт с площадки № 31 "Восток" космодрома Байконур. Старт ракеты приурочен к 130-летию Ракетно-космического центра "Прогресс", который входит в "Роскосмос", и 650-летию города Кирова, так как соответствующие изображения нанесены на внешнюю поверхность ракеты.

Уже в 22:32 корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это была 194-я стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" с 1967 года, в том числе 92-я стыковка к МКС.

