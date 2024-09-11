Корабль "Союз МС-26" с новым международным экипажем пристыковался к МКС

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Корабль "Союз МС-26" с новым международным экипажем в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Стыковка произошла в 22:32 по московскому времени. На корабле на станцию прибыли участники 72-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Это была уже 194 стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз" с 1967 года, в том числе 92 стыковка – к МКС. В ходе 72-й длительной экспедиции на станции с расчетной длительностью 202 суток запланированы выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", а также проведение различных научно-прикладных исследований.

Полет астронавта Петтита проводился по соглашению между "Роскосмосом" и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и американских астронавтов – на "Союз МС".

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что корпорация будет продолжать работу с NASA по данной программе и после весны 2025 года.

"Мы будем продолжать работу над перекрестными полетами – запланирован уже в марте 2025 года – и конечно, мы договоримся и будем продолжать эту подтвердившую уже на практике миссию перекрестных полетов", – приводит ТАСС слова Борисова.

Он также поделился, что "Роскосмос" предлагал NASA свою помощь в ситуации с пилотируемым кораблем Starliner, как американские коллеги в свое время протянули руку помощи в ситуации с кораблем "Союз МС-22".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" и тремя членами экипажа стартовала с площадки № 31 "Восток" космодрома Байконур в 19:23 по московскому времени. Выведение корабля на заданную орбиту в 19:32 прошло в штатном режиме. Кроме того, штатно раскрылись антенны и панели солнечных батарей.

После запуска корабля был установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите – их число составило 19 человек.