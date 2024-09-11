Астронавты экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

Фото: x.com/SpaceX

Два члена экипажа корабля Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября в рамках миссии Polaris Dawn. Об этом сообщается на странице компании SpaceX в соцсети X.

Как отметили в компании, это первый в истории частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов – миллиардера-инвестора Джареда Айзекмана и инженера SpaceX Сары Джиллис.

"Миссия Polaris направляется на высоту, в три раза превышающую высоту космической станции, и это самое далекое расстояние, на котором люди находились от Земли за последние полвека!" – написал гендиректор SpaceX Илон Маск.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn состоялся 10 сентября с космодрома космического центра имени Джона Кеннеди.

Изначально запуск ракеты был запланирован на 26 августа, однако SpaceX трижды откладывала его из-за дополнительных проверок и ожидания более благоприятной погоды.