Маск: SpaceX в 2025 году планирует запускать ракеты каждые два дня

26 августа, 12:15Наука
Фото: depositphotos/ChinaImages
В 2025 году компания SpaceX планирует совершать запуск ракет в космос каждые два дня, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
По его словам, на сегодняшний день крупные запуски происходят примерно раз в три дня.
"Отличная работа отличной команды!" – написал бизнесмен.
Ранее Илон Маск заявил, что если не брать в расчет его компанию SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner – астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс – была бы помощь со стороны РФ.
Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли.
Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.
Новости мира: NASA сообщило о проблемах с кораблем Starliner