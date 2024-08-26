Маск: SpaceX в 2025 году планирует запускать ракеты каждые два дня

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В 2025 году компания SpaceX планирует совершать запуск ракет в космос каждые два дня, сообщил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

По его словам, на сегодняшний день крупные запуски происходят примерно раз в три дня.

"Отличная работа отличной команды!" – написал бизнесмен.

Ранее Илон Маск заявил, что если не брать в расчет его компанию SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner – астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс – была бы помощь со стороны РФ.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли.

Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.

