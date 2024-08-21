"Роскосмос" объявил состав экипажей для полетов к МКС в 2025–2026 годах

Фото: depositphotos/3DSculptor

"Роскосмос" объявил состав экипажей для полетов на пилотируемых кораблях "Союз МС" к МКС на 2025–2026 годы. Сообщение об этом размещено в телеграм-канале госкорпорации.

Так, на "Союзе МС-27" отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Следующая экспедиция включит в себя Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Олега Платонова, а на "Союзе МС-29" полетят Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

Астронавт Ким отправится на МКС по программе перекрестных полетов на корабле "Союз МС", отметили в пресс-службе. По этому же договору российский космонавт Кирилл Песков полетит на корабле Crew Dragon.

Ранее фирма "Главкосмос" анонсировала отправку туристической миссии на МКС. Ожидается, что он состоится уже во второй половине 2025 года. Корабль будет рассчитан на двоих туристов и еще одного профессионального космонавта. Длительность полета до МКС составит около 3 часов, а весь период пребывания на станции – 10 дней.

