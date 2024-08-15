NASA пока не знает, как спустить застрявших на МКС космонавтов на Землю

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NASA пока не придумало, как спустить застрявших на МКС космонавтов на Землю. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт американского космического агентства.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с новой капсулой Starliner от Boeing. Дата их возвращения будет объявлена "вскоре". Окончательное решение этого вопроса будет принято либо в конце текущей недели, либо в начале следующей.

Ранее "Главкосмос" анонсировал туристическую миссию на МКС во второй половине 2025 года. Ожидается, что корабль будет рассчитан на двух туристов, еще одно место займет профессиональный космонавт. Перед полетом космонавты пройдут 10 месяцев подготовки.

