SCMP: ученые из КНР планируют создать установку по доставке ресурсов с Луны

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Китайские ученые планируют построить магнитную пусковую установку на Луне, которая сможет доставлять ресурсы на Землю. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Как отметили журналисты, ученые Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предполагают, что установка для магнитной левитации будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике.

"Поскольку установка будет потреблять только электричество и не будет нуждаться в топливе, то она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации", – говорится в материале.

Ученые подчеркнули, что основная задача будет состоять в добыче Гелия-3.

Система будет рассчитана на срок службы не менее 20 лет, ее вес будет составлять около 80 тонн. Ученые предположили, что проект мог бы стать частью совместного российско-китайского проекта по строительству исследовательской станции на Луне.

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