Российские космонавты впервые в 2024 году вышли в открытый космос

Фото: скриншот видео youtube.com/Роскосмос ТВ

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС), начав первый в 2024 году выход российских специалистов в открытый космос, следует из онлайн-трансляции.

Предполагается, что члены экипажа МКС из РФ установят аппаратуру для научных экспериментов "Кварц-М" и "Перспектива-КМ", а также завершат развертывать радиолокатор, что не удалось сделать в ходе предыдущего выхода в космическое пространство в октябре 2023 года.

Если у них будет время, то они уберут научный контейнер с модуля "Поиск", развернут новый блок, а также возьмут пробы с поверхности МКС в рамках одного из экспериментов. Планируется, что космонавты проведут за бортом станции 6 часов и 52 минуты.

Ранее в беседе с телеканалом Москва 24 летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский рассказал, что лучший способ отвлечься от стресса перед полетом в космос – это постоянное переключение с одного дела на другое. Рязанский выносил олимпийский факел за пределы МКС в 2013 году.