Минпромторг: до конца года РФ запустит более 100 космических аппаратов

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Россия планирует запустить еще более 100 космических аппаратов до конца 2024 года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В настоящее время более 20 таких аппаратов уже запущены в космос, а в общей сложности по итогу года РФ планирует доставить на орбиту 123 объекта, включая 70 малых аппаратов.

Сейчас отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов. В отрасли продолжается работа и над другими проектами.

"В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация "МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска – 2026 год", – цитирует Мантурова ТАСС.

По его словам, это будет одноразовая конверсионная сверхлегкая ракета. Разработка ведется не только в интересах "Роскосмоса", но и для Минобороны РФ, уточнил глава министерства.

Он добавил, что пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год. Этот проект позволит существенно снизить себестоимость изделия, заключил он.

Ранее стало известно, что тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" совершила пуск с космодрома Восточный. Ее впервые запустили с данной площадки. В результате носитель успешно вывел на орбиту блок "Орион", который позднее успешно вывел полезную нагрузку на заданную орбиту.