Разгонный блок "Орион" успешно вывел полезную нагрузку на орбиту

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Разгонный блок "Орион", запущенный 11 апреля с ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, успешно вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Об этом "Роскосмос" сообщил на своем сайте.

Там отметили, что основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена.

В госкорпорации добавили, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Теперь "Орион" вместе с ней уйдет на орбиту хранения, чтобы не мешать оборудованию, работающему на геостационарной орбите.

Ранее "Орион" вывел на целевую орбиту малый космический аппарат "Гагаринец". Этот спутник, предназначенный для отработки элементов платформы, разработала частная компания Avant Space.

Запуск ракеты "Ангара-А5" состоялся 11 апреля в 12:00, трансляция с космодрома Восточный велась в режиме реального времени. Спустя 12 минут после старта "Орион" отделился от третьей ступени.

