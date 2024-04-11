Кремль присоединился к поздравлениям в связи с запуском "Ангары-А5"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Кремль присоединился к поздравлениям в адрес работников ракетной отрасли по случаю запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Радуемся вместе с ними", – добавил политик.

11 апреля ракета "Ангара-А5" совершила пуск в 12:00 по московскому времени с космодрома Восточный. Спустя 12 минут она успешно вывела на орбиту разгонный блок "Орион", который отделился от третьей ступени.

Изначально запуск ракеты должен был состояться 9 апреля, однако из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока его перенесли на 10 апреля. Но и в этот день пуск не состоялся по причине сбоя системы контроля запуска двигателя.

Рано утром 11 апреля госкомиссия одобрила третью попытку запуска ракеты с площадки 1А.