Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" совершила пуск с космодрома Восточный. Онлайн-трансляция запуска велась на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".

Старт состоялся по плану в 12:00 по московскому времени. Через 12 минут ракета успешно вывела на орбиту разгонный блок "Орион", который отделился от третьей ступени. Теперь ему предстоит вывести полезную испытательную нагрузку на необходимую высоту.

Запуск "Ангары-А5" должен был состояться 9 апреля в 12:00, однако он был перенесен. Причиной отмены старта стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка запуска ракеты-носителя была принята 10 апреля, но в этот раз случился сбой системы контроля запуска двигателя.

Рано утром 11 апреля госкомиссия разрешила третью попытку запуска ракеты с площадки 1А .

