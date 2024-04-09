Глава "Роскосмоса" назвал причину отмены старта "Ангары-А5"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Причиной отмены старта "Ангары-А5" стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, поэтому по инструкции специалисты были вынуждены слить топливо. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что автоматика остановила старт ракеты за две минуты до ее запуска. Теперь, как утверждает Борисов, повторную попытку запуска планируют произвести 10 апреля. Сейчас, по его словам, специалисты должны разобраться в причинах произошедшего.

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный должен был произойти 9 апреля в 12:00. Однако его отменили, а стартовым командам сообщили о необходимости приготовиться к 24-часовой стоянке.

