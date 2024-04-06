Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Спускаемый аппарат "Союза МС-24" с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом NASA Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане, сообщает "Роскосмос".

Посадка состоялась в 10:18 по московскому времени в районе, расположенном в 147-м километре юго-восточнее от города Жезказган.

В 06:54 корабль "Союз МС-24" отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС.

"Прогресс МС-24" запустили с космодрома Байконур в августе прошлого года ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он привез на МКС 2,5 тонны грузов, а также выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Астронавт О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA. Новицкий и Василевская прибыли на корабле "Союз МС-25" и провели на борту станции 12 суток.

25 марта космический корабль "Союз МС-25" с международным экипажем новой экспедиции пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС. В состав 21-й экспедиции на станцию прибыли представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.