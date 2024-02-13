"Прогресс МС-24" отстыковался от МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Отстыковка произошла в 05:09 по московскому времени. Корабль проработал на космической станции около полугода.

Отмечается, что в 08:17 планируется включение двигателя "Прогресса МС-24" на торможение для сведения с орбиты, в результате чего корабль войдет в атмосферу и разрушится. Несгоревшие элементы его конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-24" запустили с космодрома Байконур в августе прошлого года ракетой-носителем "Союз-2.1а". Он привез на МКС 2,5 тонны грузов, а также выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

Место грузового корабля на космической станции займет "Прогресс МС-26". Его запуск с Байконура состоится 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Япония впервые смогла посадить собственный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну. Таким образом, Япония стала пятой страной в мире (после СССР, США, Китая и Индии), которая смогла совершить подобную высадку.

До этого стало известно, что пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта.

Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите