19 января, 15:54Наука
"Союз МС-25" с представительницей Белоруссии полетит на МКС 21 марта
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на Международную космическую станцию (МКС) отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".
Госкорпорация также представила эмблему экипажа пилотируемого корабля.
"Союз МС-25" доставит на орбиту международный экипаж: космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницу космического полета из Республики Беларусь Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсон", – говорится в сообщении.
Василевская и Новицкий проведут короткий полет, после чего вернутся на Землю на "Союзе МС-24". В свою очередь, миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024-го. После этого Дайсон вернется вместе с космонавтами РФ Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Ранее стало известно, что космический корабль "Союз МС-26" доставили на космодром Байконур. Его начнут готовить к запуску на МКС в сентябре 2024 года. В скором времени сотрудники "Роскосмоса" осмотрят "Союз МС-26" и проверят механизм раскрытия панелей солнечных батарей.
До этого сообщалось, что ТГК "Прогресс МС-26" полетит к МКС 15 февраля 2024 года. Сотрудники РКК "Энергия" уже провели комплексные испытания корабля.
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