Японский космический аппарат впервые в истории сел на Луну

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

Япония впервые смогла посадить собственный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну. Соответствующий эфир ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) на своей странице в YouTube.

Таким образом, Япония стала пятой страной в мире (после СССР, США, Китая и Индии), которая смогла совершить подобную высадку. Их космический аппарат смог приземлиться на Луну в 00:20 20 января по местному времени (в 18:20 19 января по московскому).

По плану агентства, аппарат должен был не только успешно приземлиться, но и сесть в конкретном месте с возможной погрешностью в 100 метров. Представители JAXA заявили, что проверка точности высадки SLIM займет примерно месяц.

С помощью этой высадки Япония сможет понять, как в дальнейшем обеспечить более безопасную посадку на Луну только уже с помощью других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

Ранее сообщалось, что японский лунный посадочный модуль SLIM успешно вышел на орбиту Луны. Тогда уточнялось, что посадочный модуль должен собрать данные о кратерах и рельефе естественного спутника Земли. Кроме того, с его помощью планируется получить данные о количестве химических элементов в лунном грунте. Сам модуль SLIM был запущен 7 сентября этого года.



Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM