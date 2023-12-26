Японский лунный посадочный модуль SLIM вышел на орбиту спутника Земли

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Японский лунный посадочный модуль SLIM успешно вышел на орбиту Луны и будет готовиться к посадке на естественный спутник Земли. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) c удовлетворением сообщает, что посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) успешно выведен на орбиту Луны в 16:51 по японскому времени (в 10:51 по московскому времени) 25 декабря", – указано в сообщении.

Посадка аппарата на поверхность Луны запланирована на середину января следующего года. Посадочный модуль отработает технологию высокоточной посадки аппаратов, а во время спуска он будет собирать данные о кратерах и рельефе естественного спутника Земли. Кроме того, с его помощью планируется получить данные о количестве химических элементов в лунном грунте.

Первый японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября этого года. В случае успеха миссии Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Через пять с половиной суток аппарат вышел на орбиту спутника Земли, а 20 августа связь с ним была потеряна.

Впоследствии выяснилось, что двигатель станции "Луна-25" при попытке перехода на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо запланированных 84, что привело к крушению аппарата.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что "Луна-26" и "Луна-27" после неудачи миссии "Луна-25" могут стартовать раньше запланированных сроков.

Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM