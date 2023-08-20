Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась. Предварительно, она перешла в нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с "Луной-25" прервалась", – говорится в сообщении.

Мероприятия по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны, отметили в госкорпорации. Специально формируемая межведомственная комиссия установит причины потери связи.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Путь до спутника Земли составил примерно пять с половиной суток. Затем станция заняла околополярную орбиту высотой 100 километров.

16 августа "Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли.

Ранее стало известно, что импульс для перехода на предпосадочную орбиту был выдан автоматической станцией "Луна-25". После этого произошла нештатная ситуация.

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