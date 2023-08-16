Аппарат "Луна-25" вышел на орбиту спутника Земли

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Автоматическая станция "Луна-25", которую создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина, вышла на орбиту спутника Земли. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Согласно информации, для этого было два включения двигательной установки станции.

"Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе – двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", – говорится в сообщении.

"Роскосмос" уточнил, что все системы аппарата работают в штатном режиме, связь установлена устойчивая. В частности, были организованы сеансы измерения навигационных параметров.

Данная миссия призвана отработать технологию мягкой посадки, взять на анализ грунт Луны и повести исследования, в том числе верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника, объяснили в ведомстве.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный 11 августа.

Ранее Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал на своем сайте первые снимки с автоматической станции "Луна-25". По данным экспресс-анализа первых научных измерений, аппарат является хорошо сконструированным надежным комплексом. В нем нет гермоотсека, а приборы работают в условиях космического пространства.

Станция "Луна-25" достигнет поверхности спутника Земли 21 августа