Опубликованы первые снимки с "Луны-25"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал на своем сайте первые снимки с автоматической станции "Луна-25", которая совершает перелет к естественному спутнику Земли. На кадрах заметны элементы конструкции аппарата на фоне Земли и Луны.

"Камерами бортового телевидения "СТС-Л" были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора", – отмечается в сообщении.

В ИКИ РАН подчеркнули, что в ходе сеансов прибор "АДРОН-ЛР" измерил радиационный фон на аппарате, вклад в который внесли галактические космические лучи. Под их влиянием приборы и будущие экспедиции будут работать на Луне. Институт объяснил, что поэтому необходимо было заранее установить радиационный фон на борту.

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По данным экспресс-анализа первых научных измерений, "Луна-25" является хорошо сконструированным надежным комплексом. В аппарате нет гермоотсека, а приборы работают в условиях космического пространства.

"При этом системы станции обеспечивают бортовой научной аппаратуре оптимальные тепловые условия, необходимые ресурсы по энергетике, управлению и радиосвязи", – говорится в сообщении.

В институте добавили, что все системы "Луны-25" работают в штатном режиме, связь со станцией установлена устойчивая.

Ранее сообщалось, что российская сторона проинформировала генсека ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту станции "Луна-25". Этого требуют международные обязательства.

Отмечается, что момент посадки автоматической станции "Луна-25" на спутник Земли нельзя будет увидеть невооруженным глазом из-за слишком большого расстояния.

Российские ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"