Россия уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российская сторона проинформировала генсека ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту станции "Луна-25". Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства иностранных дел России.

"Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", – говорится в заявлении.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с межпланетной станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Путь космического аппарата до естественного спутника Земли составит около 5,5 суток. Посадка станции на Луне запланирована на 21 августа.

Это первая в современной истории России отечественная миссия на естественный спутник Земли.

В "Роскосмосе" также сообщили о планах запустить аппарат "Луна-26" в 2027 году, "Луна-27" – в 2028, а "Луна-28" – в 2030 году или позже.



Станция "Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа