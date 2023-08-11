Глава "Роскосмоса" назвал сроки запуска миссий "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28"

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"Роскосмос" планирует запустить аппарат "Луна-26" в 2027 году, "Луна-27" – в 2028-м и "Луна-28" в 2030-м году или позже. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

"2027 год – это "Луна-26", 2028-й – "Луна-27", в 2030-м или после 2030-го – "Луна-28", – поделился он.

Глава "Роскосмоса" уточнил, что после запуска этих аппаратов произойдет переход к следующей фазе программы. По его словам, вместе с китайскими коллегами будут рассматриваться возможности строительства лунной базы и пилотируемого посещения естественного спутника Земли.

"Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны", – резюмирует он.

Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" 11 августа в 02:10 по московскому времени. Разгонный блок "Фрегат" со станцией отделился от третьей ступени ракеты-носителя примерно через 10 минут после старта.

Посадка автоматической станции на Южном полюсе естественного спутника Земли состоится 21 августа, заявил Борисов.

"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа



