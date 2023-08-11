Глава "Роскосмоса" сообщил, что "Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Посадка автоматической станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли состоится 21 августа. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

"Теперь будем ждать 21 число [августа], я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится", – сказал он.

Борисов также назвал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая и отправила аппарат на траекторию полета к Луне, удачным. Он заявил, что расчет отработал штатно и слаженно.

Впервые в истории космонавтики посадку станции планируется осуществить в сложных условиях в окрестностях Южного полюса Луны. Там аппарат будет искать воду и летучие соединения в лунном полярном веществе.

Ракета "Союз" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома "Восточный" 11 августа в 02:10 по московскому времени. Разгонный блок "Фрегат" со станцией отделился от третьей ступени ракеты-носителя примерно через 10 минут после старта.

"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа