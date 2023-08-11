Посадку "Луны-25" не получится увидеть невооруженным глазом – астрономы

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Момент посадки автоматической станции "Луна-25" на естественный спутник Земли нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных астрономов.

"Посадка станции <...> будет недоступна для наблюдений невооруженным глазом из-за слишком большого расстояния", – пояснила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Между тем глава Московского астрономического клуба Андрей Остапенко не исключил, что при помощи специализированных телескопов с Земли получится понаблюдать за моментом срабатывания тормозных двигателей станции. Однако в этот момент космический аппарат должен оказаться на фоне неба, с краю от лунного диска.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с межпланетной станцией "Луна-25" на борту стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Путь космического аппарата до естественного спутника Земли составит около 5,5 суток. Планируется, что посадка станции на Луне состоится 21 августа.

Запуск "Луны-25", стал первой в современной истории России отечественной миссией на естественный спутник Земли. Станция будет анализировать лунный грунт и проводить другие исследования окружающей среды. Для этой цели ее оснастили комплексом научного оборудования, системой технического зрения с функциями визуального контроля и определения географических координат.



Станция "Луна-25" сядет на естественный спутник Земли 21 августа