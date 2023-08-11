Космонавт рассказал, сколько потребуется для подготовки к выходу в космос

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Для подготовки человека к полету в космос и работе на Луне достаточно порядка пяти лет, сообщает RT со ссылкой на слова космонавта Олега Артемьева.

В рамках проекта издания и "Роскосмоса" "Луна-25: курс на Южный полюс" он рассказал, что для работы на спутнике Земли человеку следует обзавестись образованием геолога. Помимо этого, в дополнение необходимо иметь знания в области вулканологии.

Ранее стало известно, что государственная комиссия одобрила заправку топливом и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" на борту. Последняя предназначена для исследования естественного спутника Земли.

Старт автоматической станции "Луна-25", который пройдет 11 августа, станет первой в современной истории РФ отечественной миссией на естественный спутник Земли.

"Актуальный репортаж": запуск аппарата "Луна-25" состоится в ночь на 11 августа