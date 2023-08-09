Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз с начала 2023 года

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Члены экипажа российского сегмента МКС Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к пятому с начала 2023 года выходу в открытый космос. Трансляция их внекарабельной деятельности ведется на сайте "Роскосмоса".

За пределами станции космонавты, как ожидается, проведут 6 часов 45 минут. За это время они осуществят монтаж дополнительных экранов микрометеороидной защиты в частях модуля "Рассвет", которые освободились после переноса радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры на лабораторный модуль "Наука".

Кроме того, в ходе работ планируется впервые использовать манипулятор ERA для переноса космонавта на рабочем месте, в данном случае это будет Прокопьев, а управлять процессом с борта МКС будет Андрей Федяев.

Ранее стало известно, что 11 августа Россия запустит на Луну автоматическую станцию "Луна-25". Это станет первой в современной истории страны отечественной миссией на спутник Земли. В настоящий момент станция уже находится на космодроме Восточный.



Станцию "Луна-25" пристыковали к разгонному блоку на космодроме Восточный