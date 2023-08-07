Ракета-носитель "Союз 2.1б" вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракета-носитель "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выведения на околоземную орбиту спутник был внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Ему присвоен порядковый номер "Космос-2569". В настоящее время с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Шахтинский Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты-носителя "Луна-25". Предполагается, что ступени упаду в районе паромной переправы на реке Бурея и устий рек Саганар, Уссамах, Лепикан, Умальта, Тастах.

