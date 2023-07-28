SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу, 28 июля, вывела на орбиту 22 спутника Starlink. Трансляция запуска велась на странице SpaceX в Twitter.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", – говорится в сообщении компании.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 07:01 по московскому времени.

Спустя примерно час после запуска спутники были выведены на околоземную орбиту. На сегодняшний день орбитальная группировка Starlink насчитывает больше 4,8 тысячи спутников.

На днях SpaceX за минуту до старта отменила запуск своей сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с геостационарным спутником Jupiter 3. Очередная попытка запуска запланирована на 28 июля.

