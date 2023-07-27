SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта

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Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с геостационарным спутником Jupiter 3 на борту отменили за минуту до старта. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление SpaceX.

Запуск был запланирован на 06:06 по московскому времени 27 июля. Как отметили в компании, следующая попытка запуска запланирована на 28 июля. При этом отмечается, что космический аппарат и спутник находятся в удовлетворительном состоянии.

Спутник Jupiter 3 является самым тяжелым коммерческим спутником на сегодняшний день. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность передачи данных до 500 гигабит в секунду.

В апреле этого года SpaceX предприняла неудачную попытку первого испытательного запуска космического корабля Starship. Ракета-носитель, которая должна была вывести его в космос, взорвалась через четыре минуты после старта. Позже выяснилось, что ракету уничтожили преднамеренно из-за неполадок с двигателями и потери высоты.



Ракета с кораблем Starship взорвалась спустя 4 минуты после старта