Ракета с кораблем Starship взорвалась через 4 минуты после запуска

Фото: youtube.com/spacex

Ракета-носитель с космическим кораблем Starship взорвалась спустя четыре минуты после запуска. Трансляцию запуска компания SpaceX вела в своем Twitter-аккаунте.

Достигнув высоты 38 километров, ракета начала неконтролируемо вращаться. Затем, спустя чуть более чем минуту, произошел взрыв. При этом в начале трансляции ведущие отмечали, что запуск может считаться успешным, если ракета оторвется от стартового стола.

Первый испытательный полет Starship должен был состояться 17 апреля, однако его перенесли по ряду технических причин, в том числе из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной системы. В рамках первого полета корабль должен был подняться на высоту 234 километра, почти полностью облететь Землю и упасть в Тихом океане в районе Гавайев.

Сегодняшний пуск был запланирован на 16:28 по московскому времени. Однако старт ракеты-носителя произошел с задержкой – в 16:33, из-за чего СМИ сначала предположили, что запуск снова отменили.

Основатель SpaceX Илон Маск между тем ранее отмечал, что не рассчитывает на успех первого испытательного полета Starship. Самым уязвимым местом конструкции он называл двигатели ракеты-носителя. Еще перед планировавшимся 17 апреля запуском предприниматель допускал, что полет будет отложен.

