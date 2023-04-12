Три пуска ракет-носителей проведут с космодрома Восточный в 2023 году

Фото: roscosmos.ru

Три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный проведут в этом году. О планах запуска рассказали в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), передает ТАСС.

У главы предприятия Руслана Мухамеджанова спросили, сколько пусков будет совершено в этом году.

"Вообще три (полета планируется. – Прим. ред.). Ближайший – в мае", – ответил он.

В свою очередь, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал агентству, что в августе-сентябре в Россию может приехать женщина-космонавт из Белоруссии для прохождения предполетной подготовки. Ее полет должен состояться следующей весной.

Ранее стало известно, что космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин планируют 19 апреля выйти в открытый космос. Подготовка к внекорабельной деятельности прошла в период с 7 по 9 апреля.

В настоящее время российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев находятся на МКС. В День космонавтики они поздравили россиян с праздником и сообщили о планах России продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, а также работы по созданию новой орбитальной станции.



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