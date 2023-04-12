Правительство продлило работу МКС до 2028 года

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Правительство России приняло решение продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"По решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года", – сообщил он.

До этого стало известно, что космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин планируют 19 апреля выйти в открытый космос. Подготовка к внекорабельной деятельности прошла в период с 7 по 9 апреля.

В настоящее время российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев находятся на МКС. В День космонавтики они поздравили россиян с праздником и сообщили о планах России продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, а также работы по созданию новой орбитальной станции.



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