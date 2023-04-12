Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

Видео: YouTube-канал Roscosmos Media

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян и профессионалов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.

"Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос. Но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов", – рассказал Сергей Прокопьев.

Андрей Федяев, в свою очередь, напомнил о планах России по дальнейшему изучению Луны и планет Солнечной системы, созданию новой орбитальной станции и многом другом.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что Москву украсили праздничными плакатами по случаю Дня космонавтики. Отмечается, что на плакатах размещены снимки известных российских космонавтов, космодромов Байконур и Восточный, а также ракет "Ангара" и "Р-7".

До этого Сергей Собянин рассказал, что ко Дню космонавтики на ВДНХ будет представлена масштабная программа. На празднике можно будет посетить встречи с космонавтами, экскурсии и тематический диктант.

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