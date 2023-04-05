Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ко Дню космонавтики на ВДНХ будет представлена масштабная программа. На празднике можно будет посетить встречи с космонавтами, экскурсии и тематический диктант, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"В центре "Космонавтика и авиация", который 12 апреля отметит свое пятилетие, установят новый экспонат – спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета", – рассказал градоначальник.

По его словам, перед гостями выступит побывавший на орбите Федор Юрчихин. Он расскажет о кораблях "Союз" и "Спейс шаттл". Кроме того, на мероприятии появится летчик-космонавт Олег Артемьев, который поделится информацией о том, как появился и развивался космический язык.

Также 12 апреля на ВДНХ состоятся экскурсии. Жители и гости столицы узнают о космической технике, поучаствуют в интерактивном полете над выставкой и смоделируют летательный аппарат на интерактивном экране, отметил Собянин.

Все желающие смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте. Для этого мероприятия на ВДНХ будет представлено две площадки.



Ранее сообщалось, что в Музее космонавтики в честь Всемирного метеорологического дня 25 и 26 марта пройдут мероприятия. Жители и гости Москвы смогут побывать на встречах с учеными, узнать о современных технологиях предсказывания погоды, посмотреть тематические фильмы и принять участие в викторине.

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