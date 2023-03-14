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13:30

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проведению праздника "Навруз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

15 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "О проведении Московского общегородского праздника "Навруз".

Об организации праздничных мероприятий будут рассказывать:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;
  • представитель рабочей группы по подготовке праздника Наталья Локтева;
  • заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица, автор песен Азиза Мухамедова;
  • музыкант и блогер GAZAN;
  • директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Рамис Кызы Шахова.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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