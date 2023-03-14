13:30События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проведению праздника "Навруз"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
15 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "О проведении Московского общегородского праздника "Навруз".
Об организации праздничных мероприятий будут рассказывать:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства и сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;
- представитель рабочей группы по подготовке праздника Наталья Локтева;
- заслуженная артистка России, узбекская и российская эстрадная певица, автор песен Азиза Мухамедова;
- музыкант и блогер GAZAN;
- директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Рамис Кызы Шахова.
Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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