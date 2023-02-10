Музей-заповедник "Коломенское" подготовил программу к своему 100-летию

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Коломенское"

Мероприятия в честь 100-летия музея-заповедника "Коломенское" будут проходить в течение всего года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в музее можно увидеть различные памятники русского зодчества, а также церковь Вознесения – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Эти места связаны с именами Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого. В наши дни комплекс пользуется большой популярностью у горожан и туристов – сюда приходят гулять, отдыхать с семьей и друзьями, получать новые знания и впечатления", – сказала Сергунина.

По ее словам, в честь юбилея в музее-заповеднике будут проходить выставки, экскурсии, мастер-классы и спектакли.

В общей сложности запланировано проведение 39 выставок, главной из которых станет "Коломенское. Шедевры коллекции". На экспозиции в залах Сытного двора будут представлены лучшие предметы из фондов. Кроме того, выставка "10 дней из жизни музея-заповедника "Коломенское" посвящена основанию музея. Посетители также смогут увидеть экспозиции "Кокошник. Традиции красоты", "Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском" и "Званый вечер".

В теплое время года жителям и гостям столицы будут доступны новые тематические экскурсии "Знакомьтесь: Коломенское", "Коломенское: как все начиналось" и "Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается".

Кроме того, на открытом воздухе организуют 28 мероприятий, включая исторические реконструкции, творческие практикумы и представления уличных театров. В сувенирных лавках будет представлено двухтомное издание "Коломенское-100", где собраны эссе хранителей и искусствоведов музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что в Москве организовали программу в честь столетия Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Сергунина рассказала, что в 1923 году на выставке – предшественнице ВДНХ представили достижения государства.

К столетнему юбилею приурочили разные мероприятия, которые пройдут в течение года. Москвичи и гости столицы смогут посетить тематические лекции и уникальные экспозиции.



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