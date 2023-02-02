Программа в честь юбилея Всероссийской выставки 1923 года пройдет на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Культурно-историческую программу, которую посвятили столетию Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, организуют на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Сергунина заявила, что 100 лет назад на выставке-предшественнице ВДНХ представили достижения государства. В нынешнем году отмечается ее юбилей – 100 лет. К этому событию приурочили разные мероприятия, которые пройдут в течение года. Москвичи и гости столицы смогут посетить тематические лекции и уникальные экспозиции.

"Будет работать и цифровой проект, приуроченный к событию, и многое другое", – поделилась Сергунина.

В 1923 году выставка стала предшественницей ВДНХ и прошла на месте нынешнего Парка Горького. Для мероприятия построили 255 павильонов, над которыми трудились известные архитекторы Алексей Щусев, Вячеслав Олтаржевский, Федор Шехтель и многие другие.

Ранее сообщалось, что в "Технограде" на ВДНХ пройдет образовательный курс для женщин "Введение в профессию дизайнера на Tilda. Участницы проекта смогут научиться создавать сайты и познакомиться с интернет-платформой Tilda.

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