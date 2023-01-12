Самым популярным видом активного отдыха в столице на каникулах стало катание на коньках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные парки и ВДНХ стали самыми популярными местами для проведения досуга горожан в новогодние каникулы. Наиболее популярным видом активного отдыха у москвичей и гостей города стало катание на коньках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ледовые площадки в парках и крупнейший каток Москвы на ВДНХ приняли сотни тысяч посетителей. Помимо этого, там провели разнообразные мероприятия, которые посвятили добрым делам, Новому году и Рождеству. Всего в столичных парках и на главной выставке в новогодний период побывали больше 6,7 миллиона человек", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На различных городских площадках также проводились различные мастер-классы, выставки, интерактивные представления. В этом году программа мероприятий была посвящена поддержке жителей новых регионов РФ, участников СВО и их семей. Так, в пунктах акции "Москва помогает" можно было оставить подарки для них.

С 1 по 8 января на ВДНХ горожане не только катались на коньках, но и ходили на экскурсии, занимались спортом, катались на лыжах и тюбингах. В эти дни на территории выставки также проходили новогодние елки. Развлекательные мероприятия проходили и в парках: например, в "Царицине" посетителям рассказали о культуре, новогодних и рождественских традициях разных стран.

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который проводился с 23 декабря, посетили 5,1 миллиона человек. На площадках фестиваля провели порядка 2,4 тысячи мастер-классов. Там же можно было попробовать угощения из разных регионов страны, приобрести сувениры.

Ранее стало известно, какие необычные предметы теряли пассажиры поездов "Аэроэкспресса" в новогодние каникулы. Так, среди забытых вещей, помимо традиционных шапок, перчаток, смартфонов и сумок, оказалась банка соленых огурцов, пояс для поясницы и набор для выращивания растений.



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