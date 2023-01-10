Пассажиры "Аэроэкспресса" забыли соленые огурцы и пояс для спины в новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период новогодних каникул пассажиры поездов "Аэроэкспресса" забыли в вагонах соленые огурцы, набор для выращивания растений и настенный календарь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Чаще всего пассажиры оставляли в поездах и терминалах зимние шапки и перчатки, телефоны, наушники и зарядные устройства, а также рюкзаки и сумки. Самыми необычными находками в период праздников стали банка соленых огурцов, пояс для поясницы, настенный календарь, мягкая розовая игрушка и набор для выращивания растений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в поездах и терминалах пассажиры забыли порядка 150 вещей. Почти половину из них сотрудники компании вернули владельцам.

В "Аэроэкспрессе" отметили, что в компании работает специальный склад забытых вещей. Если пассажир что-то оставил, то ему следует позвонить на горячую линию организации.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь пассажиры забыли в столичном транспорте рождественский венок, фигурку и колпаки Деда Мороза. Уточняется, что всего на склады поступило почти 160 забытых вещей.

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