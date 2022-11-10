Массажер, картины и телевизор забыли пассажиры в московском метро с начала недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала недели пассажиры забыли в московском метро массажер, картины современного художника и телевизор, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного метрополитена.

Владельцы смогут забрать потерянные вещи на одном из складов забытых вещей. Для этого надо предъявить паспорт, указать день, когда вещь была утеряна, назвать станцию и подробно описать вещи.

Чтобы найти потерянные предметы, можно позвонить по номеру 3210 с мобильного телефона, написать чат-боту Александре или создать обращение о потере вещей в приложении "Метро Москвы". Склады забытых вещей работают каждый день с 8 утра до 8 вечера, помещения находятся на трех станциях метро – "Котельники", "Деловой центр" БКЛ, "Черкизовская".

С начала осени пассажиры забыли в общественном транспорте 413 зонтов, 124 головных уборов и 15 пар перчаток. Все вещи поступили на склады.



Опубликована карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года

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