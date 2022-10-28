Оставленные на МЦД вещи перенаправляют на Склады забытых вещей метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент транспорта Москвы сообщил о новом порядке обращения с вещами, забытыми на станциях или в поездах МЦД. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Потеряли вещи на станциях или в поездах МЦД? Теперь мы отправляем их на Склады забытых вещей метро", – рассказали в Дептрансе.

Теперь для возвращения предметов достаточно обратиться в контакт центр "Московский транспорт" по телефонам 3210 (с мобильного телефона) и 8 (495) 539-54-54. Срок хранения забытых вещей составляет максимум 6 месяцев.

До внедрения стандартов Московского транспорта на диаметрах требовалось при поиске своих вещей обратиться к дежурному сотруднику полиции или в линейный отдел транспортной полиции, размещенный на конечной станции.

Ранее в Дептрансе рассказали о вещах, которые пассажиры забыли в общественном транспорте с начала осени. На склады поступили 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток, уточнили в ведомстве.

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