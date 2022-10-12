Моноколесо и микроволновку забыли пассажиры электричек с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Моноколесо, лопату, микроволновку и красочный плакат ко Дню учителя забыли пассажиры электричек с начала года. Об этом сообщили в ЦППК.

Уточняется, что за этот период в поездах было найдено около 2 000 забытых вещей. При этом больше всего оставленных предметов было обнаружено в апреле. Достаточно часто пассажиры забывали личные вещи на Рижском, Савеловском и Курском направлениях.

Большинство в поездах оставляло ручную кладь – сумки, рюкзаки и портфели, а также верхнюю одежду, игрушки, головные уборы, наушники, гаджеты и ключи.

В ЦППК также попросили пассажиров быть внимательнее к личным вещам, а в случае их пропажи обращаться к дежурному сотруднику МВД на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции.

Ранее сообщалось, что на станции "Бульвар Рокоссовского" обнаружили клетку с лисой, забытую пассажиром московского метро. Животное передали в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ".

До этого пассажир столичного метро забыл контейнеры с божьими коровками. Насекомых передали на склад забытых вещей.



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