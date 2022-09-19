Костюм Деда Мороза и гитару с прищепками забыли пассажиры в аэропорту Домодедово

Фото: dme.ru
Свыше 11,5 тысячи вещей забыли пассажиры в московском аэропорту Домодедово прошедшим летом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Самой популярной находкой были солнечные очки – их обнаружено около 500 штук. В списке забытых вещей также больше 100 летних головных уборов, пляжные зонты, дорожные подушки и книги.
Кроме того, в период с июня по август было найдено более 800 ремней. Теряли пассажиры и ключи – сотрудники Домодедово нашли 250 связок.
Среди необычных летних находок – костюм Деда Мороза, искусственная елка, гитара со связкой прищепок, а также японский календарь и венгерский набор графин-штоф со стопками.
В авиагавани напомнили, что для возвращения оставленных предметов нужно обратиться в комнаты невостребованного багажа.
Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей. Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок.
В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.
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