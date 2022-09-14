Больше 40 плюшевых утят забыли в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 40 плюшевых утят забыли в столичном метро на одной из станций салатовой ветки. Об этом московский Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"Больше 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии. Сейчас они ждут своего хозяина на складе забытых вещей на станции Котельники. Если это вы, забрать уток домой вы сможете после предъявления паспорта", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что владельцу нужно будет указать день, когда он оставил утят в метро, станцию и подробно описать игрушек.

В департаменте москвичам напомнили, что вещи, забытые в метро, можно найти разными способами:

позвонить по номеру +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного телефона);

написать в чат-бот Александра;

создать обращение о потери вещей в приложении "Метро Москвы".

Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей. Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок.

В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.