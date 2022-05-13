В Дептрансе рассказали, что забывали пассажиры метро в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период с 30 апреля по 10 мая горожане забывали в московском метро шишки, весла, пюпитр и другие необычные предметы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"В майские праздники пассажиры забывали чаще всего дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки с личными вещами пассажиров, но среди находок были и жалюзи в коробке, весла для лодки, увлажнитель воздуха, "Подарок с Байкала" (сосновые шишки), пюпитр, автомобильные чехлы, музыкальный инструмент укулеле, букеты искусственных чехлов, теннисная ракетка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала года москвичи забыли в подземке почти восемь тысяч различных предметов. Все они попали на специальные склады, расположенные на станциях "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская". Между тем документы, в том числе паспорта и справки, передают на хранение в отделения полиции в метро.

Как отмечают в Дептрансе, обычно больше половины потерянных вещей владельцы в итоге забирают. Все остальные хранятся на складах в течение полугода.

Ранее в Дептрансе рассказали, что пассажиры забирают в почтоматах московского метро. В числе необычных посылок можно выделить астраханскую воблу и вяленое мясо в вакууме. Наиболее востребованы у горожан почтоматы на станциях "Беляево", "Котельники", "Пушкинская", "Раменки" и "Саларьево".

